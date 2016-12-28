У владі повинні бути адекватні та професійні люди, - Гройсман
"Наша головна проблема – інституційна слабкість. Що таке інституційна слабкість прямою мовою. Низько кваліфікований чиновник. А я їх у вузькому колі називаю неадекватними. Коли перед ним стоїть завдання, а він навіть не розуміє, що йому треба робити. Тому наше з вами завдання - зробити, по-перше, модель ефективного управління, по-друге, щоб люди, які працюють у владі були адекватними і професійними", - пояснив глава уряду під час засідання Кабміну.
Нагадаємо, що прем'єр-міністр Володимир Гройсман визначив одним із стратегічних завдань на 2017 рік для Кабміну та Верховної Ради прийняття вольових рішень із реформування системи пенсійного забезпечення населення.
Відзначимо, що у своїй електронній декларації прем'єр зазначив, що своєї столичної нерухомості у нього немає. Натомість, Гройсман задекларував, що з 20 січня 2015 року використовує майже 60 квадратних метрів квартири, яка належить тещі Аліні Бурлаці.
Прем'єр-міністр не зміг чітко повідомити, звідки такі гроші на придбання елітної нерухомості у жінки, яка перебуває на пенсії.
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