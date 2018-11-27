CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Військово-морському флоті України опублікували фото пошкодження катера "Бердянськ" внаслідок обстрілу російськими військовими.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У ВМС показали пошкодження катера "Бердянськ"
Як відомо, Росія захопила три українські судна
Фото: соцмережі
ВМС пошири фото Владислава Волошина - представника Генштабу України.
Нагадаємо, що у Федеральній службі безпеки Росії заявили, що допитали затриманих українських моряків, і що серед них двоє – співробітники СБУ.
У СБУ підтвердили, що на борту захоплених Росією трьох кораблів Військово-Морського флоту України перебували їх співробітники.
Додамо, що російські ЗМІ повідомили, що підконтрольний окупантам суд у Криму, ймовірно, 27 листопада обиратиме запобіжний захід українським морякам, захопленим Росією.
Омбудсмен з прав людини в Росії Тетяна Москалькова заявила, що ніхто з затриманих у Керченській протоці українських моряків не перебуває у місцях обмеження волі.
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27 11 2018 12:31 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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