У Волновасі упіймали колишнього працівника "виправної колонії "ДНР"

У Волновасі Донецької обл. на залізничному вокзалі поліція затримала колишнього працівника "виправної колонії" так званої "ДНР", проти нього порушено кримінальну справу.

32-річний житель Макіївки привернув до себе увагу, коли чекав на потяг у Кропивницький, він нервував і уникав зустрічі з нарядом поліції, проте був затриманий та доставлений у Волноваський відділ поліції. Він нібито збирався поїхати до матері в Кропивницький. Про це повідомляє офіційний сайт ГУ Нацполіції Донецької обл.

До лав терористів він вступив у вересні 2015 року, маючи намір збагатитися. На посаді молодшого інспектора нагляду і безпеки чоловік охороняв ув'язнених у "Макіївській виправній колонії №97". Через 3 місяці він вирішив покинути неперспективну роботу, де платили менше 2 тисяч гривень, і звільнився.

Відтоді чоловік ніде не працював та проживав за місцем проживання разом з сім'єю.

За даним фактом порушено кримінальне провадження за ст. 260 Кримінального кодексу (створення не передбачених законом збройних формувань або участь у їх діяльності).

Нагадаємо, у Національній поліцій України розповіли, що "правоохоронці" пенітенціарної системи так званої "ДНР" катують та знущаються над в'язнями, таким чином вербуючи "живу силу" для передової.