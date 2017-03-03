У Волновасі внаслідок вибуху гранати загинув чоловік
Про це повідомила прес-служба Волноваського відділу поліції Донецької області.
Про подію до поліції у п'ятницю повідомив місцевий мешканець.
Загиблим виявився виконуючий обов’язки керівника Приазовської геологорозвідувальної експедиції.
Підлеглі розповіли, що чоловік був на роботі та вийшов на вулицю у справах, а через декілька хвилин почули вибух та побачили дим.
Обставини події встановлюються.
Попередньо факт внесений до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст.115 Кримінального кодексу України з приміткою "нещасний випадок".
Нагадаємо, що у Дніпрі в кафе по вулиці Молодогвардійській чоловік підірвав себе гранатою.
Раніше в селищі Квасилів Рівненської області стався вибух у місцевому кафе - військовослужбовець вирішив похвалитися перед присутніми гранатою РГД-5, але випадково висмикнув чеку.
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