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У Волновасі внаслідок вибуху гранати загинув чоловік

Обставини події встановлюються
У Волновасі внаслідок вибуху гранати РГД-5 на вулиці Центральній загинув 60-річний чоловік.
У Волновасі внаслідок вибуху гранати загинув чоловік Фото: obozrevatel.com

Про це повідомила прес-служба Волноваського відділу поліції Донецької області.

Про подію до поліції у п'ятницю повідомив місцевий мешканець.

Загиблим виявився виконуючий обов’язки керівника Приазовської геологорозвідувальної експедиції.
Підлеглі розповіли, що чоловік був на роботі та вийшов на вулицю у справах, а через декілька хвилин почули вибух та побачили дим.

Обставини події встановлюються.

Попередньо факт внесений до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст.115 Кримінального кодексу України з приміткою "нещасний випадок".

Нагадаємо, що у Дніпрі в кафе по вулиці Молодогвардійській чоловік підірвав себе гранатою.

Раніше в селищі Квасилів Рівненської області стався вибух у місцевому кафе - військовослужбовець вирішив похвалитися перед присутніми гранатою РГД-5, але випадково висмикнув чеку.

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03 03 2017 22:55
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