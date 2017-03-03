У Волновасі внаслідок вибуху гранати загинув чоловік

У Волновасі внаслідок вибуху гранати РГД-5 на вулиці Центральній загинув 60-річний чоловік.

Про це повідомила прес-служба Волноваського відділу поліції Донецької області.

Про подію до поліції у п'ятницю повідомив місцевий мешканець.

Загиблим виявився виконуючий обов’язки керівника Приазовської геологорозвідувальної експедиції.

Підлеглі розповіли, що чоловік був на роботі та вийшов на вулицю у справах, а через декілька хвилин почули вибух та побачили дим.

Обставини події встановлюються.

Попередньо факт внесений до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст.115 Кримінального кодексу України з приміткою "нещасний випадок".

Нагадаємо, що у Дніпрі в кафе по вулиці Молодогвардійській чоловік підірвав себе гранатою.

Раніше в селищі Квасилів Рівненської області стався вибух у місцевому кафе - військовослужбовець вирішив похвалитися перед присутніми гранатою РГД-5, але випадково висмикнув чеку.