У Волновасі затримали бойовика, який кілька місяців обстрілював Мар'їнку

Чоловік вступив до лав російсько-окупаційних військ у 2015 році заради грошей

У Волновасі поліцейські затримали 31-річного бойовика на прізвисько "Рудий", який брав участь в обстрілах Мар'їнки.

Встановлено, що чоловік вступив до лав російсько-окупаційних військ у 2015 році заради грошей. У минулому двічі відбував покарання в місцях позбавлення волі за розбійний напад та крадіжку.

"Декілька місяців бойовик провів на передовій під Донецьком, де регулярно брав участь в обстрілах Мар'їнки зі 120 мм міномета. Під час бойових дій, коли його підрозділ поніс втрати, він злякався і втік", - повідомив речник Міноборони з питань АТО Олександр Мотузяник на брифінгу в неділю, інформує "Українська правда".

За його словами, вже на мирній території України бойовик обікрав рідну тітку, відбув покарання, звільнився, а тепер знову затриманий за участь у незаконних збройних формуваннях.

Зазначимо, у суботу СMM ОБСЄ розмістила спостерігачів на передовій патрульної бази Місії у Станиці Луганській на постійній цілодобовій основі.

Нагадаємо, уранці 18 серпня в Зайцевому снайпер бойовиків обстріляв автомобіль наглядової групи української сторони Спільного центру з контролю і координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін (СЦКК).

Також бойовики навмисно підпалюють поля та лісосмуги на лінії розмежування з метою витіснення підрозділів сил АТО з займаних позицій.