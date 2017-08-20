У Волновасі затримали бойовика, який кілька місяців обстрілював Мар'їнку
Встановлено, що чоловік вступив до лав російсько-окупаційних військ у 2015 році заради грошей. У минулому двічі відбував покарання в місцях позбавлення волі за розбійний напад та крадіжку.
"Декілька місяців бойовик провів на передовій під Донецьком, де регулярно брав участь в обстрілах Мар'їнки зі 120 мм міномета. Під час бойових дій, коли його підрозділ поніс втрати, він злякався і втік", - повідомив речник Міноборони з питань АТО Олександр Мотузяник на брифінгу в неділю, інформує "Українська правда".
За його словами, вже на мирній території України бойовик обікрав рідну тітку, відбув покарання, звільнився, а тепер знову затриманий за участь у незаконних збройних формуваннях.
Зазначимо, у суботу СMM ОБСЄ розмістила спостерігачів на передовій патрульної бази Місії у Станиці Луганській на постійній цілодобовій основі.
Нагадаємо, уранці 18 серпня в Зайцевому снайпер бойовиків обстріляв автомобіль наглядової групи української сторони Спільного центру з контролю і координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін (СЦКК).
Також бойовики навмисно підпалюють поля та лісосмуги на лінії розмежування з метою витіснення підрозділів сил АТО з займаних позицій.
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