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У Волинській області екс-начальник відділення податкової отримав 5,5 років в'язниці за 3 тис. грн хабара

Податківець за гроші обіцяв підприємцю не заважати працювати
Суд засудив до 5,5 років позбавлення волі колишнього начальника Камінь-Каширського відділення Ратнівської об'єднаної державної податкової інспекції Головного управління Державної фіскальної служби у Волинській області за отримання 3 тис. гривень хабара.
У Волинській області екс-начальник відділення податкової отримав 5,5 років в Фото: lviv.gp.gov.ua

Про це інформує прес-служба прокуратури Волинської області.

Встановлено, що податківець в 2015 році отримав 3 тис. гривень хабара від підприємця за те, що не заважатиме вести йому підприємницьку діяльність.

Суд визнав його винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу (в редакції на момент скоєння злочину) і призначив йому покарання у вигляді 5,5 років позбавлення волі з позбавленням права займати посади в органах Державної фіскальної служби терміном на 3 роки та з конфіскацією половини майна.

Раніше в жовтні волинський митник отримав п'ять років в'язниці за хабар.

Нагадаємо, у Кіровоградській області засудили до 7 років в'язниці суддю Савранського суду Одещини, яка вимагала 5 тисяч доларів хабара.

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27 10 2017 22:18
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