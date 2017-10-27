У Волинській області екс-начальник відділення податкової отримав 5,5 років в'язниці за 3 тис. грн хабара
Про це інформує прес-служба прокуратури Волинської області.
Встановлено, що податківець в 2015 році отримав 3 тис. гривень хабара від підприємця за те, що не заважатиме вести йому підприємницьку діяльність.
Суд визнав його винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу (в редакції на момент скоєння злочину) і призначив йому покарання у вигляді 5,5 років позбавлення волі з позбавленням права займати посади в органах Державної фіскальної служби терміном на 3 роки та з конфіскацією половини майна.
Раніше в жовтні волинський митник отримав п'ять років в'язниці за хабар.
Нагадаємо, у Кіровоградській області засудили до 7 років в'язниці суддю Савранського суду Одещини, яка вимагала 5 тисяч доларів хабара.
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