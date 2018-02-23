CУСПІЛЬСТВО НОВИНИОчільник суду отримав неправомірну вигоду за те, щоб суддя даного суду ухвалив рішення на користь заявника по адміністративному позову.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Волинській області на хабарі затримали керівника суду
В кабінеті служителя Феміди знайшли лише частину коштів
Фото: depositphotos
У п’ятницю, 23 лютого, керівник суду у Волинській області та адвокат були затримані за отримання $3600 хабара.
Про це повідомляє видання Новое время.
Слідство встановило, що адвокат разом з братом, одним з керівників окружного адміністративного суду, організували схему отримання хабара за винесення замовного рішення суду на користь позивача.
Як повідомили у прес-службі обласної поліції, розслідування та затримання проводили за процесуального керівництва Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
Під час обшуків у будівлі суду знайшли частину хабара.
Нагадаємо, раніше правоохоронці ліквідували корупційну схему на Одеській митниці, в якій були задіяні керівник відділу, двоє інспекторів і колишній співробітник відомства.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
23 02 2018 21:41 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Гуманітарна катастрофа у Сирії: "Вони б'ють по ринках, лікарнях, школах і мечетях", - ФОТО
- ФОТО Найкращі фото за підсумками 2017 року від World Press Photo
- ФОТО Заради видобутку вугілля у Німеччині знищили село із стародавнім собором, - ВІДЕО ФОТО
- Макрон пропонує посилити міграційне законодавство у Франції
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі