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У Волинській області на хабарі затримали керівника суду

В кабінеті служителя Феміди знайшли лише частину коштів
Очільник суду отримав неправомірну вигоду за те, щоб суддя даного суду ухвалив рішення на користь заявника по адміністративному позову.
У Волинській області на хабарі затримали керівника суду Фото: depositphotos
У п’ятницю, 23 лютого, керівник суду у Волинській області та адвокат були затримані за отримання $3600 хабара.
 
Про це повідомляє видання Новое время.
 
Слідство встановило, що адвокат разом з братом, одним з керівників окружного адміністративного суду, організували схему отримання хабара за винесення замовного рішення суду на користь позивача.
 
Як повідомили у прес-службі обласної поліції, розслідування та затримання проводили за процесуального керівництва Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
 
Під час обшуків у будівлі суду знайшли частину хабара.
 
Нагадаємо, раніше правоохоронці ліквідували корупційну схему на Одеській митниці, в якій були задіяні керівник відділу, двоє інспекторів і колишній співробітник відомства.
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23 02 2018 21:41
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