У Волинській області на хабарі затримали керівника суду В кабінеті служителя Феміди знайшли лише частину коштів

Очільник суду отримав неправомірну вигоду за те, щоб суддя даного суду ухвалив рішення на користь заявника по адміністративному позову.

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У п’ятницю, 23 лютого, керівник суду у Волинській області та адвокат були затримані за отримання $3600 хабара. Про це повідомляє видання Новое время Слідство встановило, що адвокат разом з братом, одним з керівників окружного адміністративного суду, організували схему отримання хабара за винесення замовного рішення суду на користь позивача. Як повідомили у прес-службі обласної поліції, розслідування та затримання проводили за процесуального керівництва Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Під час обшуків у будівлі суду знайшли частину хабара. Нагадаємо, раніше правоохоронці ліквідували корупційну схему на Одеській митниці , в якій були задіяні керівник відділу, двоє інспекторів і колишній співробітник відомства.

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