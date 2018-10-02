На Волині співробітника СБУ спіймали на хабарі
Затриманий співробітник СБУ діяв за попередньою змовою з трьома особами. Три тисячі доларів вони вимагали від представника одного з ТОВ. За що обіцяли не створювати штучних перешкод у здійсненні підприємницької діяльності цього ж товариства, - повідомив військовий прокурор сил АТО Олег Сенюк на своїй сторінці в Facebook.
Гроші вилучили в повному обсязі під час проведення огляду місця події. Правоохоронці також провели обшуки за місцем роботи та проживання фігурантів справи.
Затриманому оголосили підозру за ч.3 ст. 368 КК України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою). На час слідства його відсторонять від займаної посади.
Нагадаємо, що співробітники Служби безпеки викрили на хабарі заступника начальника одного з міжрайонних відділів Державної виконавчої служби Головного управління юстиції в Харківській області.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Заради видобутку вугілля у Німеччині знищили село із стародавнім собором, - ВІДЕО ФОТО
- ФОТО 2017 рік став рекордним для хмарочосів, - ІНФОГРАФІКА ФОТО
- ФОТО Нацгвардія і Міноборони отримали партію бронемашин "Варта", які відправляться в зону АТО, - ФОТО
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа