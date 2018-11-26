У ВР вимагають запровадити воєнний стан в окремих районах, а не на всій території

Фракції підготували свої пропозиції до указу і наполягатимуть на їх включенні в документ

Фракція Радикальної партії Олега Ляшка у Верховній Раді, а також "Батьківщина", "Воля народу" і група "Відродження" не мають наміру підтримувати запровадження воєнного стану на 30 днів з можливістю обмеження конституційних прав на всій території України.

Про це повідомив лідер фракції РП Олег Ляшко, пишуть "Українські Новини".

"Консолідована позиція РП, "Батьківщини","Волі народу", групи "Відродження": ми наполягаємо на тому, щоб в законі про воєнний стан був вказаний вичерпний перелік конституційних обмежень, а не безмежно в українців забирають все, як сьогодні хоче Порошенко, і щоб був зазначений вичерпний перелік територій, на яких вводиться військовий стан", – сказав він.

Депутат підкреслив, що зазначені фракції підготували свої пропозиції до указу і наполягатимуть на їх включенні в документ. Йдеться про запровадження воєнного стану на 30 днів, а не на 60, запровадження воєнного стану в окремих районах, а не на всій території, вибори президента 31 березня 2019 року і вичерпний перелік конституційних прав і свобод, які будуть обмежені. З його слів, щодо цих питань проходили політичні консультації керівництва фракцій і груп.

Ляшко вважає, що законопроект про запровадження воєнного стану не передбачає реальної боротьби з агресором.

Нагадаємо, Верховна Рада сьогодні проводить позачергове засідання, щоб розглянути питання про запровадження воєнного стану в Україні.