У ВР вимагають запровадити воєнний стан в окремих районах, а не на всій території
Про це повідомив лідер фракції РП Олег Ляшко, пишуть "Українські Новини".
"Консолідована позиція РП, "Батьківщини","Волі народу", групи "Відродження": ми наполягаємо на тому, щоб в законі про воєнний стан був вказаний вичерпний перелік конституційних обмежень, а не безмежно в українців забирають все, як сьогодні хоче Порошенко, і щоб був зазначений вичерпний перелік територій, на яких вводиться військовий стан", – сказав він.
Депутат підкреслив, що зазначені фракції підготували свої пропозиції до указу і наполягатимуть на їх включенні в документ. Йдеться про запровадження воєнного стану на 30 днів, а не на 60, запровадження воєнного стану в окремих районах, а не на всій території, вибори президента 31 березня 2019 року і вичерпний перелік конституційних прав і свобод, які будуть обмежені. З його слів, щодо цих питань проходили політичні консультації керівництва фракцій і груп.
Ляшко вважає, що законопроект про запровадження воєнного стану не передбачає реальної боротьби з агресором.
Нагадаємо, Верховна Рада сьогодні проводить позачергове засідання, щоб розглянути питання про запровадження воєнного стану в Україні.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО З'явилось відео тарану російськими військовими українського катера, - ОНОВЛЕНО
- ВІДЕО Четверо депутатів з Радикальної партії голосували в Раді, перебуваючи в Одеській області
- ВІДЕО Поплавський не декларує дорогі автомобілі і заміський маєток на 1000 кв. м.
- Ветаран АТО заснував студію дизайну: "Найбільше у своїй роботі люблю спостерігати за емоціями замовника""Війна мені точно дала копняка. У мене завжди були думки про власну справу. Але був якийсь страх – втратити гроші, втрати справу. Я знав, що це відповідальність і чомусь хвилювався, що раптом у мене не вийде, мене потім і на роботу не візьмуть, мовляв, як же він працюватиме, якщо із власною справою не впорався"
- Ми не хворіємо, ми одужуємоПройти хіміотерапію з надписом на грудях "Життя прекрасне"