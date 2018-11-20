У всіх областях України запрацюють регіональні представництва омбудсмена, – Денісова
Про це Людмила Денісова повідомила у вівторок, 20 листопада.
"Аби забезпечити у повній мірі право українців на вільний вибір, в усій країні працюватимуть 17 громадських моніторів. Уже навесні 2019 року вони будуть слідкувати за дотриманням прав виборців під час президентських виборів. Це передбачено Меморандумом про співпрацю із Громадянською мережею Опора, який я підписала влітку цього року. Під час президентських виборів ми спільно з Опорою аналізуватимемо діяльність правоохоронних органів та судів щодо розслідування виборчих злочинів. Крім того, громадські монітори працюватимуть з електоратом щодо захисту їхніх прав у всіх регіонах України", – розповіла омбудсмен.
Після президентських виборів, за словами Денісової, заплановані додаткові навчання для виборчих моніторів і, за потреби, збільшення їхньої кількість під час парламентських виборів восени 2019 року.
"З наступного року ми розширяємо регіональну мережу представництв Уповноваженого з прав людини. З 2019 року такі представництва будуть відкриті у кожній області", – заявила Людмила Денісова.
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