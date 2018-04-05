У всіх районах Києва цілодобово можна отримати допомогу в разі укусу кліща

У всіх районах Києва цілодобово працюють травмпункти, де надають допомогу в разі укусу кліща.

Про це повідомляють у Київській міській державній адміністрації. Там нагадують, що із березня до листопада спостерігається сезонна активність кліщів, яка має два виражених піки: у квітні-травні та в серпні-вересні.

"Кліщі є переносниками збудників вірусних, риккетсіозних і бактеріальних захворювань. На території Києва кліщі переносять хворобу Лайма серед людей, піроплазмоз – серед собак, а у деяких регіонах України – ще й кліщовий енцефаліт, туляремію тощо. Київська місцева влада закликає бути максимально обережними, а за можливості на період сезонної активності кліщів утриматись від прогулянок у лісі та у буферних зонах, але в разі укусу кліща, його слід зняти якомога швидше", – зазначають в адміністрації.

У кожному районі Києва цілодобово працюють травмпункти, де кліща видалять, оброблять місце укусу, нададуть необхідні рекомендації. КМДА оприлюднила адреси:

Голосіївський район – проспект Голосіївський, 59-А;

Дарницький – Харківське шосе, 121;

Деснянський – вулиця Драйзера, 19;

Дніпровський – вулиця Братиславська, 3, або Алішера Навої, 3;

Оболонський – вулиця Кондратюка, 8 або Богатирська, 30;

Печерський – вулиця Підвисоцького, 4-А або Підвисоцького, 4-Б;

Подільський – вулиця Мостицька, 9;

Святошинський – вулиця Котельникова, 95;

Солом'янський – вулиця Солом'янська, 17 або проспект Комарова, 3;

Шевченківський – вулиця Б. Хмельницького, 37, вулиця Ризька, 1 або Чорновола, 28/1.



Фото: gettyimages.com

Для захисту від кліщів у КМДА одягатися у світлий однотонний із довгими рукавами одяг, який щільно прилягає до тіла, користуватися головним убором, після прогулянки потрібно обстежувати ділянки тіла, покриті волоссям, також слід використовувати репеленти (засоби, що відлякують кліщів).

Нагадаємо, за даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, 3 травня в Києві зафіксували рекорд максимальної температури повітря.