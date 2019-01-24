У всьому світі 617 млн дітей не вміють ні писати, ні рахувати Рівень освіти дітей все ще сильно залежить від ситуації в родині

У всьому світі 262 млн дітей не мають доступу до шкіл, в цілому ж, 617 млн дітей не вміють ні читати, ні рахувати.

Фото: AFP

Глава комісії Марія Бемер (Maria Böhmer) в зв'язку з цим констатувала наявність проблем і в Німеччині. "Рівень освіти батьків і раніше має вирішальне значення для того, чи отримають діти вищу освіту. Ми повинні докласти інтенсивні зусилля до того, щоб наявними можливостями в сфері освіти користувалися і малоосвічені сім'ї з міграційними корінням", - зазначила вона, інформує DW. Марія Бемер констатувала також зростаючу нестачу вчителів в Німеччині. Тільки через відхід великого числа викладачів на пенсію, до 2030 року утворюється додатковий дефіцит вчителів в обсязі 6800 викладачів в рік. А якщо врахувати зростання числа школярів, то вже до 2020 року додатковий дефіцит вчительських кадрів початкових шкіл збільшиться на 1300 в рік, а до 2025 року - майже на 3800 в рік. "Уже сьогодні ми відчуваємо брак висококваліфікованих учителів, і з кожним роком ця нестача тільки збільшується", - зазначила глава Німецької комісії ЮНЕСКО. Раніше в ЮНІСЕФ представили дані, згідно з якими через війни і крайню бідність 264 млн дітей і підлітків по всьому світу не ходять в школу.

Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію