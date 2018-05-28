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У В'ятровича не згодні, що на місці пам'ятника в Грушовичах немає могил УПА

Спогади очевидців та архівні дані підтверджують, що серед 18 поховань є щонайменше 3 поховання воїнів УПА.
Секретар Державної міжвідомчої комісії у справах увічнення пам'яті Святослав Шеремета заявив, що на місці розібраного пам'ятника в польських Грушовичах були знайдені не менше трьох поховань солдатів УПА.
У В Фото: @ipngovpl

"Вчора пізно вночі завершились дослідження поховань в Грушовичах на місці зруйнованого пам'ятника УПА. За попередніми висновком групи українських експертів серед 18 поховань є щонайменше 3 поховання воїнів УПА. Це підтверджують спогади очевидців, архівні дані, характер та глибина поховань, супровідний матеріал", - пише він у Facebook.

"Підтверджуються свідчення та спогади, що воїнів УПА підзахоронювали переважно вночі до цивільних поховань . Отже, зруйнований пам'ятник УПА в Грушовичах був не символічний, а надмогильний і має бути ВІДНОВЛЕНИЙ!!! Подробиці з висновками українських фахівців згодом, після Свят", - йдеться у повідомленні Шеремета.

Нагадаємо, що Польський Інститут національної пам'яті заявив, що на місці надгробного пам'ятника воїнам Української повстанської армії немає відповідних поховань.

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28 05 2018 11:38
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