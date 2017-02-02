У в'язниці штату Делавер в'язні влаштували бунт у зв'язку з політикою Трампа, є загиблий
У ході бунту загинув один з охоронців, повідомляє Delawareonline.
Бунт стався в крилі, де містяться ув'язнені з максимальними строками покарання.
В'язні напередодні захопили у полон чотирьох охоронців, двох з них відпустили в ході переговорів. Ще одного вдалося звільнити в ході операції силовиків. Загиблого охоронця виявили в будівлі в'язниці Смірни.
Агресивне невдоволення в'язнів викликали умови утримання та події, що відбуваються в країні. Вони вимагають реформи пенітенціарної системи США, висловлюють побоювання через рішення Трампа.
Наразі правоохоронці повністю придушили бунт.
З приходом до влади президент Трамп підписав ряд неоднозначних указів. Наприклад, президент США розпорядився призупинити прийом біженців з Сирії. Також терміном на місяць заборонено видавати візи громадянам Ірану, Іраку, Лівії, Сомалі, Судану та Ємену.
У зв'язку з цим у США десятки тисяч людей вийшли на протести проти імміграційної політики Трампа.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Авдіївка після обстрілів, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО На кордоні з Білоруссю затримали конокрадів, – ВІДЕО
- ВІДЕО Під час смолоскипної ходи у Слов'янську пролунав вибух, – ВІДЕО
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
влажность:
давление:
ветер: