У в'язниці штату Делавер в'язні влаштували бунт у зв'язку з політикою Трампа, є загиблий

У місцевій в'язниці міста Смірна в американському штаті Делавер другий день триває бунт ув'язнених, вони протестують у зв'язку з політикою президента Дональда Трампа та через умови утримання.

У ході бунту загинув один з охоронців, повідомляє Delawareonline.

Бунт стався в крилі, де містяться ув'язнені з максимальними строками покарання.

В'язні напередодні захопили у полон чотирьох охоронців, двох з них відпустили в ході переговорів. Ще одного вдалося звільнити в ході операції силовиків. Загиблого охоронця виявили в будівлі в'язниці Смірни.

Агресивне невдоволення в'язнів викликали умови утримання та події, що відбуваються в країні. Вони вимагають реформи пенітенціарної системи США, висловлюють побоювання через рішення Трампа.

Наразі правоохоронці повністю придушили бунт.

З приходом до влади президент Трамп підписав ряд неоднозначних указів. Наприклад, президент США розпорядився призупинити прийом біженців з Сирії. Також терміном на місяць заборонено видавати візи громадянам Ірану, Іраку, Лівії, Сомалі, Судану та Ємену.

У зв'язку з цим у США десятки тисяч людей вийшли на протести проти імміграційної політики Трампа.