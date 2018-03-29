У в'язниці Венесуели заживо згоріли 68 ув'язнених

У Венесуелі в'язні влаштували бунт і пожежу у в'язниці, внаслідок чого загинуло щонайменше 68 людей.

"Прокуратура Венесуели інформує громадськість про те, що у зв'язку із жахливими подіями в штабі поліції Карабобо, де 68 людей загинули внаслідок пожежі, ми призначили чотирьох прокурорів, щоб з'ясувати обставини цих трагічних подій", - повідомив у Twitter генеральний прокурор Венесуели Тарек Вільям Сааб.

Водночас венесуельське видання Noticias Caracol повідомляє, що внаслідок бунту загинуло 78 людей. Відзначається, що серед загиблих 10 жінок і 68 чоловіків.

Загиблі жінки були відвідувачками в'язниці, які прийшли побачити своїх чоловіків незадовго до початку бунту. Всього в центрі перебувало понад 100 осіб.

Нагадаємо, що в результаті бунту у в'язниці "Кадерейта" за 39 км від міста Монтеррей на північному сході Мексики загинули 13 осіб.