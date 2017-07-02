У в'язницях Сирії стратили до 13 тисяч в'язнів-опозиціонерів

Також повідомляється, що політв’язнів режиму Асада регулярно катують

Від 5 до 13 тисяч противників режиму президента Сирії Башара Асада було страчено у в'язницях упродовж 2011-2015 років.

Правозахисники повідомляють, що опозиціонерів страчували через повішення за вироками військового суду, - заявила міжнародна правозахисна організація Amnesty International, інформує The Guardian.

Amnesty International запевняє, що має покази свідків — колишніх ув’язнених та охоронців в’язниці. Зазначається, що масові страти досі можуть продовжуватися.

Також повідомляється, що політв’язнів режиму Асада регулярно катують.

За оцінками правозахисників, з початку громадянської війни у Сирії всього було страчено в результаті судових вироків, катування або неналежних умов утримання не менш ніж 60 тис. осіб.

Зазначимо, що Президент Сирії Башар Асад заявив, що перемога його армії в Алеппо стане "величезним кроком" до закінчення п'ятирічної громадянської війни в країні.

Як повідомляв iPress.ua, сили уряду Башара Асада ведуть наступ в Алеппо і вже контролюють близько 60% території східної частини міста, яку повстанці захопили в середині 2012 року.

Сирійська армія і її союзники заявили про захоплення значної території східного Алеппо. Наступ урядових військ Асада загрожує придушенням опозиції в її найважливішому форпості.

Нагадаємо, що 25 листопада 2016 року внаслідок бомбардувань силами режиму Башара Асада та російської авіації міста Алеппо в Сирії загинули 59 осіб, поранено 137, десятки сирійців залишилися під завалами будівель.

Рада з прав людини 30 вересня прийняла резолюцію, що засуджує "системні порушення" міжнародного гуманітарного права режимом президента Сирії Башара Асада. Жертвами авіаударів Росії в Сирії за перший рік участі РФ у війні стали 3600 мирних жителів.