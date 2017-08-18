CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Вінниці поліція затримала жінку, яка підозрюється у крадіжці квітів з могил бійців АТО на Алеї Слави, повідомляє прес-служба обласної поліції.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Вінничанка крала та продавала квіти з могил бійців АТО, щоб купити випивку, - ВІДЕО
Вінничанка заробила 85 гривень
Фото: mvs.gov.ua
До правоохоронців звернулася вінничанка, яка повідомила про зникнення штучних квітів з могили її чоловіка. Переглянувши відео з камер спостереження, оперативники встановили особу підозрюваної.
44-річну мешканку Вінниці затримали за місцем проживання та доставили до відділу поліції. Вона пояснила, що вкрала квітів з декількох могил, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння. А наступного дня продала квіти на міському ринку за 85 грн.
За таке правопорушення жінці загрожує покарання до трьох років ув’язнення.
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