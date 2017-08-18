Вінничанка крала та продавала квіти з могил бійців АТО, щоб купити випивку, - ВІДЕО

У Вінниці поліція затримала жінку, яка підозрюється у крадіжці квітів з могил бійців АТО на Алеї Слави, повідомляє прес-служба обласної поліції.

До правоохоронців звернулася вінничанка, яка повідомила про зникнення штучних квітів з могили її чоловіка. Переглянувши відео з камер спостереження, оперативники встановили особу підозрюваної.

44-річну мешканку Вінниці затримали за місцем проживання та доставили до відділу поліції. Вона пояснила, що вкрала квітів з декількох могил, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння. А наступного дня продала квіти на міському ринку за 85 грн.

За таке правопорушення жінці загрожує покарання до трьох років ув’язнення.

Нагадаємо, у Голосіївському районі Києва вандали осквернили пам'ятник знак Героям Небесної Сотні.