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Вінничанка крала та продавала квіти з могил бійців АТО, щоб купити випивку, - ВІДЕО

Вінничанка заробила 85 гривень
У Вінниці поліція затримала жінку, яка підозрюється у крадіжці квітів з могил бійців АТО на Алеї Слави, повідомляє прес-служба обласної поліції.
Вінничанка крала та продавала квіти з могил бійців АТО, щоб купити випивку, - ВІДЕО Фото: mvs.gov.ua

До правоохоронців звернулася вінничанка, яка повідомила про зникнення штучних квітів з могили її чоловіка. Переглянувши відео з камер спостереження, оперативники встановили особу підозрюваної.

44-річну мешканку Вінниці затримали за місцем проживання та доставили до відділу поліції. Вона пояснила, що вкрала квітів з декількох могил, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння. А наступного дня продала квіти на міському ринку за 85 грн.

За таке правопорушення жінці загрожує покарання до трьох років ув’язнення.

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18 08 2017 10:56
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