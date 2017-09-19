У випадку загрози безпеці США, ми не матимемо іншого вибору, як знищити КНДР, - Трамп

Президент США Дональд Трамп вперше після вступу на посаду виступає на сесії Генеральної асамблеї ООН.

Трамп заявив, що його бачення зовнішньої політики "Америка понад усе!" не вступає в протиріччя з інтересами інших країн. За його словами, кожен лідер будь-якої держави повинен ставити інтереси своєї країни понад усе. Трамп сказав, що його політика буде будуватися на принципах реалізму і не буде зазіхати на інтереси інших країн.

"Ми повинні захищати інтереси своїх країн і захищати себе від загроз суверенітету своїх країн від України до Південно-Китайського моря", - заявив Трамп, звертаючись до світових лідерів, пише "Радіо Свобода".

Президент США назвав дії режиму Північної Кореї "нелюдськими". Трамп назвав "неподобством" те, що деякі країни продовжують торгувати з Північною Кореєю. За його словами, якщо режим Кіма буде продовжувати загрожувати США, "ми не матимемо іншого вибору, як повністю знищити Північну Корею". Прийшов час для Північної Кореї усвідомити, що слід відмовитися від ядерної зброї і що денуклеаризацяя КНДР - єдиний спосіб знайти мирне вирішення Корейського конфлікту", - заявив президент США.

Трамп подякував Китаю і Росії за підтримку резолюції Ради безпеки ООН, яка встановила санкції проти Північної Кореї, але сказав, що "цього недостатньо". Трамп закликав здійснювати подальший тиск на КНДР.

Трамп рішуче засудив угоду про ядерну програму Ірану, укладену його попередником на посаді президента Бараком Обамою. І назвав цю угоду "ганебною" для США. За його словами, уряд Ірану, який перетворив прекрасну країну з багатою історією на сировинний придаток, фінансує тероризм, поширює тероризм і насильство на своїх сусідів.

Випереджаючи свою велику промову, Трамп написав вранці в своєму Твіттері, що гряде "Великий день в Організації Об'єднаних Націй".

Нагадаємо, що КНДР пригрозила за допомогою ядерного удару відправити Японію на дно океану, а США занурити в "попіл і темряву".

Раніше, Північна Корея відкинула резолюцію Радбезу ООН про посилення санкцій і пригрозила США "найбільшим болем" в історії.

3 вересня КНДР повідомила про успішне випробування водневої бомби. За даними Південної Кореї, потужність заряду, можливо, склала до 100 кілотонн. Це приблизно в чотири-п'ять разів сильніше, ніж ядерна бомба, скинута на японське місто Нагасакі в 1945 році під час Другої світової війни.

Це було вже шосте ядерне випробування КНДР із 2006 року.

Світова спільнота різко засудила провокації КНДР. Зокрема, президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон готовий задіяти ядерні можливості, щоб захистити себе і своїх союзників.