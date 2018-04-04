У вишах США розкажуть про неоголошену війну Росії проти України

Постійний представник України при ООН Володимир Єльченко проведе серію лекцій у провідних університетах Сполучених Штатів, щоб докладно розповісти про ведення Росією війни проти України, а також застосування нею гібридних тактик у протистоянні цивілізованому світу.

Про це повідомив Укрінформу речник Постійного представництва України при ООН Олег Ніколенко.

"У середу відбудеться перша лекція в Принстонському університеті, крім того заплановані виступи в Колумбійському університеті в Нью-Йорку та інших провідних освітніх закладах США. Тобто, сьогодні ми розпочинаємо цілий тур", - зауважив український дипломат.

Він також додав, що Єльченко говоритиме про ситуацію на сході України і в Криму. За його словами, постпред України при ООН, крім того, пояснить актуальні питання української зовнішньої та внутрішньої політики. "Ця ініціатива має важливе значення в контексті доведення об’єктивної інформації про російську неоголошену війну проти України. Не забуваймо, що незабаром деякі з нинішніх студентів в цих університетах обійматимуть ключові посади в політиці, економіці та бізнесі США, а також інших країнах світу й формуватимуть глобальний порядок денний", - підкреслив Ніколенко.

Принстон стане першим інтелектуальним майданчиком, де виступить постійний представник України при ООН та матиме змогу відповісти на запитання студентів і викладачів з теми. "Неоголошена війна на південному сході України триває вже п'ятий рік і не має ознак послаблення", - йдеться в анонсі, розміщеному на офіційному сайті Принстонського університету.

Український уряд закидає Росії, що вона спровокувала війну після того, як анексувала Крим, а потім приховано відправляла тисячі солдатів, найманців і зброю через кордон з Україною, зауважується на сайті навчального закладу. Крім того, російський уряд доклав чималих зусиль у кіберсфері для розпалювання гібридної війни. "Росія відкидає звинувачення, стверджуючи, що в Україну проникло НАТО, яке вишукувало війська проти Росії у спробі відновити конфлікт холодної війни між Сходом і Заходом", - зазначається в повідомленні. При цьому, російська пропаганда підживлює хибні тези про конфлікт в Україні.

"Чи можемо ми дізнатися правду про ці звинувачення?" – ставлять запитання організатори лекції на сайті університету. Саме на це відповість постійний представник України при ООН і колишній посол України в Москві Володимир Єльченко, йдеться в анонсі.

Як повідомляється, співорганізаторами події в Принстоні виступили Інститут міжнародних та регіональних досліджень Принстонського університету, Школа міжнародних відносин імені Вудро Вільсона, Програма російських, східноєвропейських та євразійських досліджень, а також Інституту вільного волевиявлення Ліхтенштейну.