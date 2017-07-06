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У Вищому адмінсуді не виявили пожежі та мін

Виклик виявився хибним
Рятівники Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) перевірили адмінбудівлю Вищого адміністративного суду в Києві, але жодного вибухового пристрою так і не знайшли.
У Вищому адмінсуді не виявили пожежі та мін Фото: pravda.com.ua

Про це заявила начальник прес-служби управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Києві Світлана Водолага, інформує "Українська правда".

За її словами, о 13:30 перевірка приміщень була завершена, вибухових пристроїв знайдено не було.

"Виклик виявився хибним", - зазначила Водолага.

Нагадаємо, що  сьогодні, 7-го червня, прес-служба суду повідомляла, що "Вищий адміністративний суд України тимчасово припиняє роботу через виникнення пожежі. Відбувається евакуація працівників суду та відвідувачів".

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07 06 2017 14:59
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