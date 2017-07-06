CУСПІЛЬСТВО НОВИНИРятівники Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) перевірили адмінбудівлю Вищого адміністративного суду в Києві, але жодного вибухового пристрою так і не знайшли.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Вищому адмінсуді не виявили пожежі та мін
Виклик виявився хибним
Фото: pravda.com.ua
Про це заявила начальник прес-служби управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Києві Світлана Водолага, інформує "Українська правда".
За її словами, о 13:30 перевірка приміщень була завершена, вибухових пристроїв знайдено не було.
"Виклик виявився хибним", - зазначила Водолага.
Нагадаємо, що сьогодні, 7-го червня, прес-служба суду повідомляла, що "Вищий адміністративний суд України тимчасово припиняє роботу через виникнення пожежі. Відбувається евакуація працівників суду та відвідувачів".
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
07 06 2017 14:59 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Від дитинства до останніх років: унікальні фото з життя Любомира Гузара
- ФОТО Посол Японії висадив сакури у Львові, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО В Одесі на Алеї Слави сталася бійка: затримано 16 осіб, - ФОТО ОНОВЛЕНО
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа