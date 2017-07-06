У Вищому адмінсуді не виявили пожежі та мін Виклик виявився хибним

Рятівники Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) перевірили адмінбудівлю Вищого адміністративного суду в Києві, але жодного вибухового пристрою так і не знайшли.

Фото: pravda.com.ua

Про це заявила начальник прес-служби управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Києві Світлана Водолага, інформує "Українська правда". За її словами, о 13:30 перевірка приміщень була завершена, вибухових пристроїв знайдено не було. "Виклик виявився хибним", - зазначила Водолага. Нагадаємо, що сьогодні, 7-го червня, прес-служба суду повідомляла, що "Вищий адміністративний суд України тимчасово припиняє роботу через виникнення пожежі. Відбувається евакуація працівників суду та відвідувачів".

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