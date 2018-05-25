У Webmoney заявили про блокування коштів на рахунках 4 млн клієнтів

У компанії запевнили, що прикладають зусилля для вирішення ситуації в правовому полі

У зв'язку з введеними щодо компанії Webmoney санкцій гроші на рахунках чотирьох мільйонів українських клієнтів виявилися заблокованими.

"Очевидно, що діяльність такого значущого гравця на ринку не могла не привернути уваги окремих представників влади, які намагалися будь-яким способом заблокувати роботу системи в Україні та спрямувати кошти наших користувачів у потрібні їм фінансові потоки. Сьогоднішні події змушують нас згадати 2013 рік, коли рішенням злочинної влади Януковича було заблоковано рахунки в системі. Очевидно, що з того часу нічого не змінилося: ми і зараз спостерігаємо, як за відсутності будь-яких законних підстав, суто політичним рішенням, блокують роботу системи", - повідомляє Webmoney у Facebook.

У компанії запевнили, що прикладають зусилля для вирішення ситуації в правовому полі.

"Зараз всі дії співробітників нашої компанії спрямовані на вирішення цих проблем у правовому полі. Ми маємо на меті захистити свої чесне ім’я та законну позицію в органах правосуддя і не тільки українського, оскільки не виключаємо, що на вітчизняні судові органи буде здійснюватися політичний тиск", - додали в компанії.

Як повідомляв iPress.ua, Україна на 3 роки ввела санкції проти WebMoney.