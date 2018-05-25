У Webmoney заявили про блокування коштів на рахунках 4 млн клієнтів
"Очевидно, що діяльність такого значущого гравця на ринку не могла не привернути уваги окремих представників влади, які намагалися будь-яким способом заблокувати роботу системи в Україні та спрямувати кошти наших користувачів у потрібні їм фінансові потоки. Сьогоднішні події змушують нас згадати 2013 рік, коли рішенням злочинної влади Януковича було заблоковано рахунки в системі. Очевидно, що з того часу нічого не змінилося: ми і зараз спостерігаємо, як за відсутності будь-яких законних підстав, суто політичним рішенням, блокують роботу системи", - повідомляє Webmoney у Facebook.
У компанії запевнили, що прикладають зусилля для вирішення ситуації в правовому полі.
"Зараз всі дії співробітників нашої компанії спрямовані на вирішення цих проблем у правовому полі. Ми маємо на меті захистити свої чесне ім’я та законну позицію в органах правосуддя і не тільки українського, оскільки не виключаємо, що на вітчизняні судові органи буде здійснюватися політичний тиск", - додали в компанії.
Як повідомляв iPress.ua, Україна на 3 роки ввела санкції проти WebMoney.
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