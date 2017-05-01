CУСПІЛЬСТВО НОВИНИЗ акваріуму в японському містечку Тайцзи втекла група дельфінів. Це місто також відоме скандальним щорічним полюванням на цих тварин.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Японії група дельфінів втекла з басейну
Згодом троє дельфінів самі повернулися
Фото: tourismnews.com.ua
Співробітники центру Dolphin Base виявили, що сітки, які відділяють басейн для дельфінів від океану, були порізані. Це допомогло чотирьом тваринам покинути центр, інформує "ВВС Україна".
Згодом троє дельфінів самі повернулися. Ще один залишається на волі, але плаває неподалік.
Центр висловив невдоволення таким вчинком невідомої людини, яка, за словами його працівників, піддала дельфінів небезпеці.
Щорічне полювання на дельфінів і китів у Тайцзи, яке триває з вересня по березень, часто провокує міжнародну критику.
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