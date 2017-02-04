У Японії криптовалюту офіційно визнали платіжним засобом

Офіційною грошовою одиницею в Японії є тільки ієна

У Японії криптовалюта, в тому числі біткоіни, отримали статус платіжного засобу відповідно до ухваленого раніше парламентом країни закону про валютне регулювання.

При цьому в самому документі прописано, що вона виконує функцію валюти, а офіційною грошовою одиницею є тільки ієна, повідомляє Nikkei.

Низка питань, пов'язаних з оподаткуванням та обліком проведених операцій з використанням віртуальної валюти, поки що залишається невирішеними.

Японська Рада з аудиторських стандартів зможе підготувати єдине зведення правил на цей рахунок тільки через півроку.

На початку березня ціна біткоіни вперше перевищила вартість унції золота.

Bitcoin - найпопулярніша у світі конвертована віртуальна валюта. Всі операції проводяться без участі регулятора, безпосередньо між користувачами. Всього може бути випущено не більш як 21 мільйон Bitcoin, згодом випускається все менше і менше монет. Bitcoin можна розплачуватися в інтернеті.

Нагадаємо, що з гонконгської криптовалютної біржі Bitfinex хакери вкрали 119 тис біткоїнів, що дорівнює $65 млн.