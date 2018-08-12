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У Японії мільйони покинутих будинків розпродають за низькими цінами чи задарма

Більшість з таких будинків— без ремонту
В Японії запустили нову державну програму, за якою понад 8 мільйонів покинутих будинків продаватимуть за дуже низькими цінами, або безоплатно за низки умов.
У Японії мільйони покинутих будинків розпродають за низькими цінами чи задарма Будинки Японія

Така програма обумовлена, зокрема, демографічною ситуацією. Нерухомість багатьох людей похилого віку нікому не перейшла у спадок, тож будинки залишаються пустими. А молодь на народжує дітей надто рано, тому не купує більшої житлової площі, повідомляє "Громадське".

Крім того, в Японії поширені забобони, за якими люди відмовляються купувати будинки, де хтось помер.

Japan Times додає, що більшість з таких будинків— без ремонту, і це також є причиною того, що їх ніхто не купує.

За прогнозами дослідницького інституту Fujitsu, якщо не вживати заходів, кількість покинутих будинків до 2033 року зросте до 20 мільйонів. Це третина від усіх будинків у країні.

Отже, за державною програмою, будинки на продаж виставляють на платформі «akiya banks». Найвищі ціни були близько 30 мільйонів ієн (7,5 млн гривень). Але часто навпроти ціни можна побачити «0 ієн», або пропозицію: будинок продадуть, якщо покупець заплатить певні податки та комісію. Або держава запропонує покупцю такого будинку субсидію, аби за нього легше було платити.

Як повідомляє Japan Times, на «akiya banks» була пропозиція з продажу будинку у префектурі Аічі, який колись був поштовим офісом. За нього просили 500 тисяч ієн (125 тисяч гривень).

Додамо, що Японія спростить візові правила для трудових мігрантів.

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08 12 2018 23:27
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