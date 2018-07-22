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У Японії презентували талісмани Олімпіади-2020, – ФОТО

Імена талісманів обрали японські школярі
У Токіо оголосили імена талісманів Олімпійських і Паралімпійських ігор, які відбудуться у 2020 році.
У Японії презентували талісмани Олімпіади-2020, – ФОТО Фото: tokyo2020.org

Синьо-білий талісман Олімпіади отримав ім'я Мірайтова (Miraitowa), що складається з двох ієрогліфів "майбутнє" і "вічність".

Біло-червоний символ Паралімпіади-2020 назвали Сомейті (Someity), що означає один з видів квітучої сакури і співзвучно англійському виразу "такий могутній" (so mighty).

Імена талісманів обрали за підсумками голосування японських школярів. Ще безіменні фігурки вперше показали в лютому 2018.


Фото: tokyo2020.org


Фото: tokyo2020.org


Фото: tokyo2020.org


Фото: tokyo2020.org


Фото: tokyo2020.org


Фото: tokyo2020.org

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22 07 2018 22:55
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