У Японії презентували талісмани Олімпіади-2020, – ФОТО Імена талісманів обрали японські школярі

У Токіо оголосили імена талісманів Олімпійських і Паралімпійських ігор, які відбудуться у 2020 році.

Фото: tokyo2020.org

Синьо-білий талісман Олімпіади отримав ім'я Мірайтова (Miraitowa), що складається з двох ієрогліфів "майбутнє" і "вічність". Біло-червоний символ Паралімпіади-2020 назвали Сомейті (Someity), що означає один з видів квітучої сакури і співзвучно англійському виразу "такий могутній" (so mighty). Імена талісманів обрали за підсумками голосування японських школярів. Ще безіменні фігурки вперше показали в лютому 2018.

Фото: tokyo2020.org

Фото: tokyo2020.org

Фото: tokyo2020.org

Фото: tokyo2020.org

Фото: tokyo2020.org

Фото: tokyo2020.org

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