СПОРТ НОВИНИУ Токіо оголосили імена талісманів Олімпійських і Паралімпійських ігор, які відбудуться у 2020 році.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Японії презентували талісмани Олімпіади-2020, – ФОТО
Імена талісманів обрали японські школярі
Фото: tokyo2020.org
Синьо-білий талісман Олімпіади отримав ім'я Мірайтова (Miraitowa), що складається з двох ієрогліфів "майбутнє" і "вічність".
Біло-червоний символ Паралімпіади-2020 назвали Сомейті (Someity), що означає один з видів квітучої сакури і співзвучно англійському виразу "такий могутній" (so mighty).
Імена талісманів обрали за підсумками голосування японських школярів. Ще безіменні фігурки вперше показали в лютому 2018.
Фото: tokyo2020.org
Фото: tokyo2020.org
Фото: tokyo2020.org
Фото: tokyo2020.org
Фото: tokyo2020.org
Фото: tokyo2020.org
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