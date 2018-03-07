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У Японії з’їли футбольного восьминога-віщуна

Рабіо відправили на ринок незадовго до поразки Японії збірній Польщі із рахунком 0-1
Восьминога, який правильно передбачив результати усіх матчів японської збірної на Чемпіонаті світу з футболу 2018, убили, і зробили з нього сашімі (страва японської кухні у вигляді нарізаної риби і морепродуктів).
У Японії з’їли футбольного восьминога-віщуна Фото: SCIENCE LIBRARY

Його власник - рибалка Кіміо Абе, який зловив восьминога, заявив місцевим ЗМІ, що йому було вигідніше продати молюска на харч, аніж заробляти гроші із його провидінь, пише ВВС.

Рибалка вирішив, що прожиток йому важливіший за славу.

Молюск на ім'я Рабіо - великий тихоокеанський восьминіг - передбачив перемогу збірної Японії з футболу у матчі проти Колумбії, а також нічию із Сенегалом. Він робив це, рухаючись у різні сектори басейну.

Кожен сектор позначав "перемогу", "поразку" або "нічию". Аби привабити до секторів восьминога, туди клали їжу для нього.

Рабіо відправили на ринок незадовго до поразки Японії збірній Польщі із рахунком 0-1 у матчі 28 червня. Він, звісно, передбачив цю поразку.

Рабіо - не перший восьминіг-віщун, що здобув міжнародну славу на футболі. У 2010 році німецький молюск Пол успішно передбачив результати шести матчів Чемпіонату світу з футболу. Пол помер своєю смертю два роки по тому в акваріумі у Центрі морського світу в Обергаузені.

Нагадаємо, що Японія напередодні програла збірній Бельгії з рахунком 3:2 та покинула ЧС-2018.

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03 07 2018 17:58
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