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У Японії зіткнулися шкільний автобус і фургон: 18 постраждалих

За попередньою інформацією, один школяр загинув у лікарні
На півдні Японії, в місті Урума (південна префектура Окінава), у суботу, 12 травня, відбулося ДТП за участю шкільного автобуса.
У Японії зіткнулися шкільний автобус і фургон: 18 постраждалих Фото: Asterisk News

У результаті дорожньо-транспортної пригоди постраждали 18 осіб, повідомляє Kyodo.

За даними місцевого пожежного департаменту, сталося лобове зіткнення двох транспортних засобів. Відзначається, що в аварії постраждали 16 школярів, один з яких пізніше помер у лікарні. Ще кілька людей перебувають у важкому стані.

На місці працюють співробітники екстрених служб. Поліція з'ясовує обставини події.

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12 05 2018 10:59
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