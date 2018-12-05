У Японії зіткнулися шкільний автобус і фургон: 18 постраждалих За попередньою інформацією, один школяр загинув у лікарні

На півдні Японії, в місті Урума (південна префектура Окінава), у суботу, 12 травня, відбулося ДТП за участю шкільного автобуса.

Фото: Asterisk News

У результаті дорожньо-транспортної пригоди постраждали 18 осіб, повідомляє Kyodo. За даними місцевого пожежного департаменту, сталося лобове зіткнення двох транспортних засобів. Відзначається, що в аварії постраждали 16 школярів, один з яких пізніше помер у лікарні. Ще кілька людей перебувають у важкому стані. На місці працюють співробітники екстрених служб. Поліція з'ясовує обставини події. iPress.ua повідомляв, що у Хорватії на дорозі загорівся польський автобус з паломниками.

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