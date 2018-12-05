CУСПІЛЬСТВО НОВИНИНа півдні Японії, в місті Урума (південна префектура Окінава), у суботу, 12 травня, відбулося ДТП за участю шкільного автобуса.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Японії зіткнулися шкільний автобус і фургон: 18 постраждалих
За попередньою інформацією, один школяр загинув у лікарні
Фото: Asterisk News
У результаті дорожньо-транспортної пригоди постраждали 18 осіб, повідомляє Kyodo.
За даними місцевого пожежного департаменту, сталося лобове зіткнення двох транспортних засобів. Відзначається, що в аварії постраждали 16 школярів, один з яких пізніше помер у лікарні. Ще кілька людей перебувають у важкому стані.
На місці працюють співробітники екстрених служб. Поліція з'ясовує обставини події.
iPress.ua повідомляв, що у Хорватії на дорозі загорівся польський автобус з паломниками.
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