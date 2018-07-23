У ярославській колонії в Росії відсторонили 17 співробітників після катування в'язня

Керівництво ярославської виправної колонії № 1 у Росії, в якій катували ув'язненого, відсторонило від виконання обов'язків 17 співробітників установи.

У колонії нині триває масштабна прокурорська перевірка, під час якої щокрема опитують ув'язнених, повідомив уповноважений з прав людини в Ярославській області Сергій Бабуркин, інформує ТАСС.

Шістьох співробітників ярославської колонії №1 у Росії затримали у справі про тортури ув'язненого Євгена Макарова.

Про це повідомляє регіональне управління Слідчого комітету.

За версією слідства, співробітники колонії "застосували насильство до в'язня". Також наголошується, що встановлено особи всіх співробітників, які брали участь у побитті Макарова.

"Сьогодні вже затримано 6 осіб. До суду будуть направлені клопотання слідства про обрання стосовно затриманих запобіжного заходу у вигляді взяття під варту", - йдеться в повідомленні СК.

Нагадаємо, в Ярославській області в Росії затримали співробітника виправної колонії Максима Яблокова, який, за інформацією правозахисників, брав участь у катуванні одного з в’язнів.

20 липня видання "Новая газета" оприлюднило відео, на якому працівники виправної колонії № 1 Федеральної служби виконання покарань у Ярославській області протягом десяти хвилин піддають тортурам в’язня.

Відео "Новая газета" отримала від юристів фонду "Общественный вердикт". Його зняли на портативний відеореєстратор, який зобов’язані носити всі працівники служби виконання покарань.

Після публікації відео прес-служба управління Федеральної служби з виконання покарань у Ярославській області заявила, що управління проведе службову перевірку в колонії.

Нагадаємо, Мати затриманого в анексованому Криму Геннадія Лимешка Римма Рижкова стверджує, що її син дав ФСБ свідчення під тиском і тортурами.