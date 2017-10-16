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У Єгипті ісламісти пограбували банк: загинули щонайменше семеро

Єгипетські сили безпеки задіяли військові вертольоти
У понеділок, 16 жовтня, у місті Ель-Аріш (Єгипет) близько десяти ісламістів напали та пограбували відділення місцевого банку.
У Єгипті ісламісти пограбували банк: загинули щонайменше семеро Фото: з вільних джерел

Унаслідок нападу загинули щонайменше 7 людей, серед них – троє цивільних. Також було поранено 15 інших присутніх, -  повідомляє AP.

Зазначається, що перестрілка між ісламістами та правоохоронцями сталася біля одного з храмів на Синайському півострові.

Як повідомило видання The Hindu, бойовики в'їхали в центр Ель-Аріша, а згодом розділилися на дві групи. Одна з них напала і обстріляла гранатами правоохоронців біля церкви Святого Георгія.

Водночас видання Aljazeera зазначило, що екстремісти здійснили напад на півночі Синаю, у місті Шейх Цвейд. Унаслідок цього, за даними ЗМІ, загинуло 6 правоохоронців і 24 бойовиків було вбито.

Згідно з повідомленням, бойовики застосували кулемети та міномети.

Щоб зупинити зловмисників, єгипетські сили безпеки задіяли військові вертольоти.

Грабіжникам вдалося викрасти гроші та втекти. Наразі їх розшукують правоохоронці.

Нагадаємо, у німецькому місті Гамбург чоловік з ножем напав на відвідувачів супермаркету. В результаті убито одну людину, ще кілька отримали поранення.


 

 

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16 10 2017 16:32
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