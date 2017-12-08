У Єгипті кількість жертв через залізничну катастрофу збільшилась до 49

Кількість загиблих внаслідок аварії поїздів поблизу міста Александрія у Єгипті сягнула 49 осіб.

Понад 120 людей дістали поранення внаслідок аварії, повідомляє державна служба телебачення Єгипту, пише Sky News.

Агентство Reuters з посиланням на Мінохорони здоров'я Єгипту в свою чергу інформує про 42 загиблих та 133 постраждалих.

Нагадаємо, вчора на залізниці в єгипетському місті Олександрія два потяги зіткнулись "лоб в лоб", що призвело до гибелі багатьох пасажирів.

Поки не було жодної інформації про те, що спричинило зіткнення. Уточнюється, що мало місце лобове зіткнення потягів – один потяг йшов з Каїра, а інший - із міста Порт-Саїд на Суецькому каналі.