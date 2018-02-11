У Єгипті напали на автобус із християнами: семеро загиблих
Внаслідок атаки загинуло семеро людей, 14 отримали поранення, інформує "Громадське" з посиланням на Al Ahram.
Автобус з паломниками прямував до монастиря св. Самуїла Сповідника, що знаходиться в західному районі пустелі.
Ісламістська організація “Ісламська Держава” взяла на себе відповідальність за напад.
Схожа атака відбулася минулого року: 26 травня 2017 року у Єгипті бойовики напали на автобус християн-коптів. Унаслідок нападу загинули 23 людини, ще 25 постраждали. Згодом терористичне угрупування "Ісламська держава" взяло на себе відповідальність за напад.
Також, єгипетський військовий трибунал засудив до страти 17 людей за напади на три церкви і поліцейський контрольний пункт у 2016 та 2017 роках, під час яких загинуло понад 80 людей.
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