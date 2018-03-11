У Єгипті розбився винищувач МиГ-29 російського виробництва
В авіаційній промисловості, причиною інциденту могли стати або технічна несправність, зокрема, відмова комплексної системи управління, або неправильні дії пілота, повідомляє російське видання "Коммерсант" з посиланням на джерела, інформує "Громадське".
Розслідування аварії вестиме спеціальна комісією ВПС Єгипту. Російська сторона, в свою чергу, готова вислати до Каїра своїх фахівців, зазначив співрозмовник видання.
Об'єднана авіабудівна корпорація (ОАК) підтвердила факт аварії, повідомляє російське агентство "Интерфакс". "Найближчим часом наші технічні фахівці вирушать до Єгипту для допомоги в розслідуванні події", — повідомили в ОАК.
Rонтракт Росії та Єгипту на постачання винищувачів МиГ-29М/М2 є одним з найбільших авіаційних контрактів останніх 5 років для російського Міноборони. За даними ЗМІ, Росія продала Єгипту 46 літаків на суму близько 2,5 мільярдів доларів.
Також, Іран запустив масове виробництво власного винищувача. Іран планує постачати Kowsar в Сирію.
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