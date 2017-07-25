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У Єгипті танк переїхав машину, загинули семеро цивільних, - ВІДЕО

Солдат застосував танк, щоб зупинити транспортний засіб
У Єгипті на Північному Синаї біля військового контрольно-пропускного пункту вибухнула машина, в результаті чого загинули 7 цивільних осіб, у тому числі - двоє дітей.
У Єгипті танк переїхав машину, загинули семеро цивільних, - ВІДЕО Фото: скріншот

"Вибух стався за 200 метрів від його військової цілі, коли єгипетський солдат застосував танк, щоб зупинити транспортний засіб. Жертви - троє чоловіків, дві жінки та двоє дітей - опинилися в районі перед засідкою під час вибуху. Вибух був великий, мав близько 100 кілограмів вибухових речовин", - повідомляє Gulfnews з посиланням на заяву єгипетської армії.

Відзначимо, що 23 липня в Єгипті міністерство оборони заявило про ліквідацію військовими вісьмох передбачуваних ісламістських бойовиків, у них був тренувальний табір у південній частині пустелі. Згідно з інформацією міністерства, в таборі Фаюм було знайдено автоматичні гвинтівки, боєприпаси та ін.

Нагадаємо, що Військово-повітряні сили Єгипту завдали ударів по таборах терористів на сході Лівії біля міста Дерну.

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25 07 2017 09:19
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