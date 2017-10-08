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У Єгипті українець врятував від акули 20-річну туристку з Австрії

Акула у воді відкусила дівчині частину спини з лівого боку
На Єгипетському курорті українець врятував від акули 20-річну туристку з Австрії.
У Єгипті українець врятував від акули 20-річну туристку з Австрії Фото: з вільних джерел

Дівчину, якій акула у воді відкусила частину спини з лівого боку, витягнув із води наш співітчизник, підприємець з Ужгорода Михайло Волошин.

Це був його перший день відпустки. Єгипетський пляж у місті Марса-Алам, на якому акула напала на туристку, досі закрито, повідомляє ТСН.

На сусідніх пляжах заборонено запливати за буйки.

Нагадаємо, що румунська влада закрила вхід до однієї з найпопулярніших визначних пам'яток країни - замку Поєнарі, відомого завдяки історії графа Дракули.

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10 08 2017 09:38
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