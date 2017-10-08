CУСПІЛЬСТВО НОВИНИНа Єгипетському курорті українець врятував від акули 20-річну туристку з Австрії.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Єгипті українець врятував від акули 20-річну туристку з Австрії
Акула у воді відкусила дівчині частину спини з лівого боку
Фото: з вільних джерел
Дівчину, якій акула у воді відкусила частину спини з лівого боку, витягнув із води наш співітчизник, підприємець з Ужгорода Михайло Волошин.
Це був його перший день відпустки. Єгипетський пляж у місті Марса-Алам, на якому акула напала на туристку, досі закрито, повідомляє ТСН.
На сусідніх пляжах заборонено запливати за буйки.
Нагадаємо, що румунська влада закрила вхід до однієї з найпопулярніших визначних пам'яток країни - замку Поєнарі, відомого завдяки історії графа Дракули.
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10 08 2017 09:38 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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