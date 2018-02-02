У Єгипті в ДТП загинули щонайменше 11 осіб, - ЗМІ

Число загиблих може зрости, оскільки деякі з поранених перебувають у важкому стані

У Міністерстві охорони здоров'я Єгипту заявляють про ДТП, внаслідок якої щонайменше 11 осіб загинули.

"11 осіб загинули і 32 дістали поранення в п'ятницю, коли кілька автомобілів зіткнулися на дорозі в провінції Мінья, на південь від Каїра", – повідомляє Sky News Arabia, передає "112 Україна".

На місці події працюють 15 бригад швидкої допомоги. Представник Моз Халед Мегахед повідомив, що число загиблих може зрости, оскільки деякі з поранених перебувають у важкому стані.

Нагадаємо, що в Стамбулі щонайменше троє людей загинули та ще п'ятеро отримали травми, коли автобус врізався у зупинку громадського транспорту.