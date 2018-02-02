CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Міністерстві охорони здоров'я Єгипту заявляють про ДТП, внаслідок якої щонайменше 11 осіб загинули.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Єгипті в ДТП загинули щонайменше 11 осіб, - ЗМІ
Число загиблих може зрости, оскільки деякі з поранених перебувають у важкому стані
Фото: Sky News Arabia
"11 осіб загинули і 32 дістали поранення в п'ятницю, коли кілька автомобілів зіткнулися на дорозі в провінції Мінья, на південь від Каїра", – повідомляє Sky News Arabia, передає "112 Україна".
На місці події працюють 15 бригад швидкої допомоги. Представник Моз Халед Мегахед повідомив, що число загиблих може зрости, оскільки деякі з поранених перебувають у важкому стані.
Нагадаємо, що в Стамбулі щонайменше троє людей загинули та ще п'ятеро отримали травми, коли автобус врізався у зупинку громадського транспорту.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
02 02 2018 21:34 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Заради видобутку вугілля у Німеччині знищили село із стародавнім собором, - ВІДЕО ФОТО
- ФОТО 2017 рік став рекордним для хмарочосів, - ІНФОГРАФІКА ФОТО
- ФОТО Нацгвардія і Міноборони отримали партію бронемашин "Варта", які відправляться в зону АТО, - ФОТО
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа
No articles