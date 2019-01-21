У Єгипті ведучого засудили до року в'язниці через інтерв'ю з геєм

У Єгипті телеведучого Мохамеда аль-Гхіті засудили до одного року в'язниці та виправних робіт через те, що він у 2018 році взяв інтерв'ю у гомосексуліста і оприлюднив його на своєму каналі.

Суд у Гізі також оштрафував журналіста на суму у 3 тисячі єгипетських фунтів (167 доларів) за "пропаганду гомосексуалізму", повідомляє BBC.

Гей в інтерв'ю, чия особистість була прихована, розповідав про життя секс-працівника.

За гомосексуалізм у Єгипті не передбачена кримінальна відповідальність, проте влада все частіше переслідує представників ЛГБТ-спільноти, зазначає BBC.

"Людей, підозрюваних в гомосексуальній поведінці, регулярно заарештовують за звинуваченням в «розпусті», аморальності або богохульстві", - йдеться у повідомленні.

Позов щодо інтрв'ю з геєм проти журналіста аль-Гхіті подав адвокат Самір Сабрі, відомий у Єгипті за притягненням знаменитостей до суду. Адвокат звинуватив телеведучого в тому, що він показав фінансову вигоду від "практики гомосексуалізму".

Телеведучий, який утім неодноразово висловлював гомофобні погляди, спілкувався з геєм, який описував своє життя секс-працівника. В інтерв'ю обличчя чоловіка приховане.

Вища рада з регулювання ЗМІ Єгипту відразу ж відключила канал ведучого на 2 тижні, пославшись на "професійні порушення".

Крім ув'язнення та штрафу, суд також ухвалив, що за журналістом буде вестися нагляд протягом одного року після відбуття покарання.

Телеведучий зможе оскаржити вирок якщо сплатить тисячу єгипетських фунтів.

Нагадаємо, що у Чечні відновилися переслідування геїв. Про це повідомило російське видання "Новая газета" з посиланням на свої джерела та "Російську ЛГБТ-мережу".