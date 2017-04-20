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У Єгипті внаслідок потужного удару по "ІД" знищено 19 терористів, включно з трьома лідерами

У Єгипті не називають імена вбитих лідерів, втім кажуть, що один з них був дуже відомим, а інший очолював юридичний комітет шаріату
Повітряні удари по північному Синаю знищили 19 членів "Ісламської держави" у Єгипті, в тому числі трьох з лідерів організації.
У Єгипті внаслідок потужного удару по "ІД" знищено 19 терористів, включно з трьома лідерами Фото:reuters

Про це повідомляє видання Reuters з посиланням на заяви військових Єгипту.

Повітряні удари були спрямовані на бойовиків угрупування Ансар аль-бейт Макдіс, які присягнули на вірність бойовикам "Ісламської держави" у 2014 році. З того часу, за словами єгипетської влади, угрупування вбило сотні єгипетських солдатів і поліцейських.

Наразі у Єгипті не називають імена вбитих лідерів, втім кажуть, що один з них був дуже відомим, а інший очолював юридичний комітет шаріату.    

Раніше iPress.ua повідомляв, що ватажка терористичної організації "Ісламська держава" Абу Бакра Аль-Багдаді затримали на території Сирії.

Нагадаємо, 1 квітня бойовик Айяд Аль-Джумейлі, який вважається "заступником" лідера ІДІЛ Абу Бакра Аль-Багдаді загинув в Іраку.

 

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20 04 2017 15:36
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