У Єгипті внаслідок потужного удару по "ІД" знищено 19 терористів, включно з трьома лідерами

У Єгипті не називають імена вбитих лідерів, втім кажуть, що один з них був дуже відомим, а інший очолював юридичний комітет шаріату

Повітряні удари по північному Синаю знищили 19 членів "Ісламської держави" у Єгипті, в тому числі трьох з лідерів організації.

Про це повідомляє видання Reuters з посиланням на заяви військових Єгипту.

Повітряні удари були спрямовані на бойовиків угрупування Ансар аль-бейт Макдіс, які присягнули на вірність бойовикам "Ісламської держави" у 2014 році. З того часу, за словами єгипетської влади, угрупування вбило сотні єгипетських солдатів і поліцейських.

Наразі у Єгипті не називають імена вбитих лідерів, втім кажуть, що один з них був дуже відомим, а інший очолював юридичний комітет шаріату.

Раніше iPress.ua повідомляв, що ватажка терористичної організації "Ісламська держава" Абу Бакра Аль-Багдаді затримали на території Сирії.