У Єгипті внаслідок потужного удару по "ІД" знищено 19 терористів, включно з трьома лідерами
Про це повідомляє видання Reuters з посиланням на заяви військових Єгипту.
Повітряні удари були спрямовані на бойовиків угрупування Ансар аль-бейт Макдіс, які присягнули на вірність бойовикам "Ісламської держави" у 2014 році. З того часу, за словами єгипетської влади, угрупування вбило сотні єгипетських солдатів і поліцейських.
Наразі у Єгипті не називають імена вбитих лідерів, втім кажуть, що один з них був дуже відомим, а інший очолював юридичний комітет шаріату.
Раніше iPress.ua повідомляв, що ватажка терористичної організації "Ісламська держава" Абу Бакра Аль-Багдаді затримали на території Сирії.
Нагадаємо, 1 квітня бойовик Айяд Аль-Джумейлі, який вважається "заступником" лідера ІДІЛ Абу Бакра Аль-Багдаді загинув в Іраку.
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