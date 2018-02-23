CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Єгипті 22 лютого в орендованій квартирі було знайдено мертвою 29-річну українку.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Єгипті встановили вбивцю 29-річної українки - ЗМІ
Поліція розглянула близько 20 версій злочину
Фото: з вільних джерел
Поліція встановила вбивцю 29-річної українки родом з Ніжина Чернігівської області,
Про це повідомляє Новое время з посиланням на ТСН.
Офіційно перший секретар посольства України в Єгипті Андрій Гутовський повідомив, що поліція розглядає понад 20 версій жорстокого вбивства.
Українка поїхала до Єгипту на роботу кілька років тому. Останні півтора року жила у цивільному шлюбі з місцевим чоловіком. Поліцейські після встановлення факту вбивства затримали і її чоловіка. Однак журналісти повідомляють, що слідство відкинуло версію з причетністю чоловіка до вбивства.
Так, за даними видання, вбивцею виявився грабіжник. Його затримали. Зловмисник пробрався в помешкання, не очікуючи, що вдома хтось буде.
Днями тіло українки знайшли в місті Хургада в орендованій квартирі, де вона мешкала. На тілі дівчини знайшли 13 колото-ножових поранень в живіт.
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23 02 2018 22:20 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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