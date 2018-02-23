У Єгипті встановили вбивцю 29-річної українки - ЗМІ

У Єгипті 22 лютого в орендованій квартирі було знайдено мертвою 29-річну українку.

Поліція встановила вбивцю 29-річної українки родом з Ніжина Чернігівської області,

Про це повідомляє Новое время з посиланням на ТСН.

Офіційно перший секретар посольства України в Єгипті Андрій Гутовський повідомив, що поліція розглядає понад 20 версій жорстокого вбивства.

Українка поїхала до Єгипту на роботу кілька років тому. Останні півтора року жила у цивільному шлюбі з місцевим чоловіком. Поліцейські після встановлення факту вбивства затримали і її чоловіка. Однак журналісти повідомляють, що слідство відкинуло версію з причетністю чоловіка до вбивства.

Так, за даними видання, вбивцею виявився грабіжник. Його затримали. Зловмисник пробрався в помешкання, не очікуючи, що вдома хтось буде.