У Єгипті заборонили продаж жовтих жилетів, щоб запобігти наслідуванню французьких протестів
За даними представників служб безпеки і рітейлерів, продавцям видали інструкцію не продавати жовті жилети роздрібним покупцям і обмежити продаж оптовим покупцям. За порушення інструкцій пригрозили покаранням, повідомляє The Guardian.
Шість рітейлерів у центрі міста Каїра, де концентруються магазини промислових товарів, пов’язаних з безпекою руху,, заявили, що більше не продають жовті жилети.
"Здається, вони (влада) не хочуть повторення того, що відбулося у Франції", - сказав один з продавців.
Нагадаємо, Макрон у понеділок увечері в телезверненні до нації закликав припинити безлади в країні, оголосивши низку заходів щодо поліпшення соціально-економічного становища.
Він заявив, що з наступного року у Франції на 100 євро буде збільшена мінімальна заробітна плата, передбачено заходи щодо поліпшення забезпечення пенсіонерів, робота в понаднормові години буде оплачуватися без відрахування податків.
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