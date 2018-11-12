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У Єгипті заборонили продаж жовтих жилетів, щоб запобігти наслідуванню французьких протестів

Обмеження на продаж залишаться в силі до кінця січня
Єгипетська влада обмежила продаж жовтих жилетів на тлі побоювань, що політичні опоненти можуть вдатися до наслідування французьких протестів під час річниці повалення режиму Хосні Мубарака.
У Єгипті заборонили продаж жовтих жилетів, щоб запобігти наслідуванню французьких протестів Фото: AP Photo/Michel Euler

За даними представників служб безпеки і рітейлерів, продавцям видали інструкцію не продавати жовті жилети роздрібним покупцям і обмежити продаж оптовим покупцям. За порушення інструкцій пригрозили покаранням, повідомляє The Guardian.

Шість рітейлерів у центрі міста Каїра, де концентруються магазини промислових товарів, пов’язаних з безпекою руху,, заявили, що більше не продають жовті жилети.

"Здається, вони (влада) не хочуть повторення того, що відбулося у Франції", - сказав один з продавців.

Нагадаємо, Макрон у понеділок увечері в телезверненні до нації закликав припинити безлади в країні, оголосивши низку заходів щодо поліпшення соціально-економічного становища.

Він заявив, що з наступного року у Франції на 100 євро буде збільшена мінімальна заробітна плата, передбачено заходи щодо поліпшення забезпечення пенсіонерів, робота в понаднормові години буде оплачуватися без відрахування податків.

 
 
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11 12 2018 15:22
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