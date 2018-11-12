У Єгипті заборонили продаж жовтих жилетів, щоб запобігти наслідуванню французьких протестів

Обмеження на продаж залишаться в силі до кінця січня

Єгипетська влада обмежила продаж жовтих жилетів на тлі побоювань, що політичні опоненти можуть вдатися до наслідування французьких протестів під час річниці повалення режиму Хосні Мубарака.

За даними представників служб безпеки і рітейлерів, продавцям видали інструкцію не продавати жовті жилети роздрібним покупцям і обмежити продаж оптовим покупцям. За порушення інструкцій пригрозили покаранням, повідомляє The Guardian.

Шість рітейлерів у центрі міста Каїра, де концентруються магазини промислових товарів, пов’язаних з безпекою руху,, заявили, що більше не продають жовті жилети.

"Здається, вони (влада) не хочуть повторення того, що відбулося у Франції", - сказав один з продавців.

Нагадаємо, Макрон у понеділок увечері в телезверненні до нації закликав припинити безлади в країні, оголосивши низку заходів щодо поліпшення соціально-економічного становища.

Він заявив, що з наступного року у Франції на 100 євро буде збільшена мінімальна заробітна плата, передбачено заходи щодо поліпшення забезпечення пенсіонерів, робота в понаднормові години буде оплачуватися без відрахування податків.