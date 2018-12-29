У Єгипті заявили про ліквідацію 40 терористів після нападу на автобус з туристами

Правоохоронці зазначили, що бойовики планували серію нападів на туристичні об'єкти, церкви та військовослужбовців

Міністерство внутрішніх справ Єгипту повідомило, що поліцейські ліквідували 40 бойовиків у їхніх сховищах під час рейдів з безпеки. Операцію проти бойовиків провели після нападу на туристичних автобус у Єгипті 28 грудня, унаслідок якого загинули 4 людини.

"У результаті рейдів в суботу вранці в Гізі і на Північному Синаї були вбиті 40 терористів", - повідомляє "Громадське".

Правоохоронці зазначили, що бойовики планували серію нападів на туристичні об'єкти, церкви та військовослужбовців.

Поліцейські ліквідували 30 бойовиків під час двох рейдів у Гізі, решту - 10 бойовиків убили в Ель-Аріш, столиці провінції Північний Синай.

"Група терористів планувала здійснити серію агресивних атак на державні установи, зокрема, економічні, а також туристичні ... і християнські релігійні місця", - додали у МВС Єгипту.

Під час рейдів поліція конфіскувала «матеріали для виготовлення бомб, боєприпаси і велику кількість зброї».

Рейди стали відповіддю на атаку на туристичний автобус у Гізі.

Наразі жодне угруповання не взяло на себе відповідальність за вибух, унаслідок якого загинули три в'єтнамських туриста і єгипетський гід.

Нагадаємо, що біля пірамід Гізи в Єгипті вибухнув автобус із туристами. Унаслідок вибуху загинули щонайменше двоє людей, ще 10 дістали поранення.