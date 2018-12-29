У Єгипті заявили про ліквідацію 40 терористів після нападу на автобус з туристами
"У результаті рейдів в суботу вранці в Гізі і на Північному Синаї були вбиті 40 терористів", - повідомляє "Громадське".
Правоохоронці зазначили, що бойовики планували серію нападів на туристичні об'єкти, церкви та військовослужбовців.
Поліцейські ліквідували 30 бойовиків під час двох рейдів у Гізі, решту - 10 бойовиків убили в Ель-Аріш, столиці провінції Північний Синай.
"Група терористів планувала здійснити серію агресивних атак на державні установи, зокрема, економічні, а також туристичні ... і християнські релігійні місця", - додали у МВС Єгипту.
Під час рейдів поліція конфіскувала «матеріали для виготовлення бомб, боєприпаси і велику кількість зброї».
Рейди стали відповіддю на атаку на туристичний автобус у Гізі.
Наразі жодне угруповання не взяло на себе відповідальність за вибух, унаслідок якого загинули три в'єтнамських туриста і єгипетський гід.
Нагадаємо, що біля пірамід Гізи в Єгипті вибухнув автобус із туристами. Унаслідок вибуху загинули щонайменше двоє людей, ще 10 дістали поранення.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Найважливіші моменти фотожурналістики у 2018 році
- ВІДЕО Українська опера Влада Троїцького потрапила в десять найкращих у світі
- ВІДЕО Житель Одеської області "замінував" вокзал, не влаштувавшись на роботу в облцентрі
- Отруєні насильством суспільства Бути свідком теж шкідливо
- Вітаміни для душі. Катерина Єгорушкіна про казкотерапію для дітей і дорослих"Персонажі моїх книг розселені на особливій карті, яка існує лише в моїй голові: вони мають свої світи, домівки, кольори, вулиці..."