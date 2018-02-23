У Єгипті знайдено мертвою 27-річну українку
"Посольство України в Єгипті повідомило, що 21 лютого в місті Хургада була вбита громадянка України, яка проживала на території Єгипту в цивільному шлюбі з громадянином цієї країни", - розповів начальник Управління консульського забезпечення ДКС Василь Кирилич, передає "112 Україна".
За інформацією місцевого видання Vetogate, дівчина працювала в одному з місцевих готелів у відділі роботи з гостями. Її тіло виявив співмешканець після повернення додому з роботи. Дівчині завдали близько 10 ударів ножем.
Розслідування веде місцева поліція.
Нагадаємо, 20 січня у результаті терористичного нападу на готель "Інтерконтиненталь" в столиці Афганістану, Кабулі, загинули щонайменше 18 людей, включаючи 14 іноземців. У ході спецоперації силовики врятували 100 відвідувачів готелю. Серед загиблих було семеро громадян України.
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