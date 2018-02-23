Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

У Єгипті знайдено мертвою 27-річну українку

За попередньою інформацією, дівчина працювала в одному з місцевих готелів
У Єгипті 22 лютого в орендованій квартирі було знайдено мертвою 27-річну українку.
У Єгипті знайдено мертвою 27-річну українку Фото: google.com

"Посольство України в Єгипті повідомило, що 21 лютого в місті Хургада була вбита громадянка України, яка проживала на території Єгипту в цивільному шлюбі з громадянином цієї країни", - розповів начальник Управління консульського забезпечення ДКС Василь Кирилич, передає "112 Україна".

За інформацією місцевого видання Vetogate, дівчина працювала в одному з місцевих готелів у відділі роботи з гостями. Її тіло виявив співмешканець після повернення додому з роботи. Дівчині завдали близько 10 ударів ножем.

Розслідування веде місцева поліція.

Нагадаємо, 20 січня у результаті терористичного нападу на готель "Інтерконтиненталь" в столиці Афганістану, Кабулі, загинули щонайменше 18 людей, включаючи 14 іноземців. У ході спецоперації силовики врятували 100 відвідувачів готелю. Серед загиблих було семеро громадян України.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

23 02 2018 16:36
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Кофі Аннан: соцмережі та інформаційні технології є загрозою демократії

Кофі Аннан: соцмережі та інформаційні технології є загрозою демократії

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.