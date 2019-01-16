У Єгипті знайшли дві гробниці часів римської імперії
Одна з гробниць збудована з піщаника. Також там знайшли 20 сходинок, що ведуть до входу гробниці. Хол гробниці створений з цегли. Усередині археологи знайшли дві погребальні камери, де залишилися рештки людини та керамічний посуд, повідомляє Міністерство культури та археології Єгипту.
В іншій гробниці зберігся коридор, який вів у погребальну камеру. На стінах гробниці знайшли малюнки, на яких зображений процес муміфікації померлих.
В часи правління римського імператора Октавіана Єгипет перетворили на римську провінцію. За присутності римлян оазис Дахла процвітав. За даними ресурсу N+1, за часів римлян мешканці оазису Дахла постачали зерно, масло та вино в інші частини імперії.
Також там будувалися храми та писалися тексти грецькою мовою. Римська імперія проіснувала в період з 27 року до нашої ери до приблизно 1453 року. Культура римлян була різноманітною. Вони будували водогони-акведуки, храми, театри, створювали скульптури та малювали портрети правителів.
Нагадаємо, у Єгипті археологи знайшли стародавню гробницю з малюнками, яким понад 4 тисячі років. За оцінками вчених, династія Неферікара правила приблизно 4400 років тому.
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