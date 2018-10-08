CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВчені з італійського університету Катанії знайшли сир, вік якого перевищує 3,2 тисячі років. Його виготовили з коров'ячого, овечого та козячого молока.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Єгипті знайшли сир віком понад 3200 років
Археологи виявили знахідку в гробниці в районі Саккара під Каїром. Їм вдалося визначити рецепт сиру
Фото: EPA/UPG
Фахівці з Італії у співпраці з Каїрським університетом вивчали залишки сиру, який виготовили в 1290 - 1213 роках до нашої ери, повідомляє єгипетська газета Йоум7.
У продукті виявили бактерії, які, ймовірно, викликали в Стародавньому Єгипті "середземноморську лихоманку". Хвороба вражала свійську худобу та людей і супроводжувалася сильною слабкістю.
Додамо, в Альпах відшукали ящик із борошном віком 4 тисяч років.
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10 08 2018 13:01 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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