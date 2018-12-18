У ЄК поки що не готові дати оцінку ситуації з протестами в Угорщини

"Насильство ніколи не є рішенням"

У Європейській комісії уважно спостерігають за останніми подіями в Угорщині

Заявила у вівторок на прес-конференції в Брюсселі офіційний представник ЄК Міна Андрєєва, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Але я не даватиму оцінку розвитку ситуації на цьому етапі", - сказала прес-секретар у відповідь на прохання прокоментувати те, що відбувається в цій країні Євросоюзу.

"Є свобода вираження думок, свобода маніфестації, але ці свободи мають завжди втілюватися мирним чином. Насильство ніколи не є рішенням, ніколи не може бути способом вираження своєї точки зору", - відповіла Міна Андрєєва на додаткове запитання.

17 грудня повідомлялося, що протестувальники в Будапешті вчинили спробу прориву до офісу громадського телебачення MTVA.

Два незалежних парламентарія Акош Гадгази та Бернадетт Сель, що беруть участь у протестах, оприлюднили відеозапис, на якому зображено співробітників охорони офісу MTVA в Будапешті, що заважають їм потрапити всередину.

Парламентарії зазначають, що намагалися пройти до будівлі телеканалу для передання в ефір петиції про скасування нововведень до трудового законодавства.

Після невдалої спроби проникнути до офісу телеканалу протестувальники звернулися до поліції.

Нагадаємо, у Будапешті у четвер ввечері знову відбулися акції протеступроти нових змін у трудовому кодексі, який назвали "рабським законом". Учасники акції зібралися на площі біля парламенту о 6 годині вечора, потім рушили через міст Маргарет, де пройшли вздовж берега річки та зупинився перед прокуратурою і скандували: "Ми вимагаємо вільні суди!".