У ЄК поки що не готові дати оцінку ситуації з протестами в Угорщини
Заявила у вівторок на прес-конференції в Брюсселі офіційний представник ЄК Міна Андрєєва, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
"Але я не даватиму оцінку розвитку ситуації на цьому етапі", - сказала прес-секретар у відповідь на прохання прокоментувати те, що відбувається в цій країні Євросоюзу.
"Є свобода вираження думок, свобода маніфестації, але ці свободи мають завжди втілюватися мирним чином. Насильство ніколи не є рішенням, ніколи не може бути способом вираження своєї точки зору", - відповіла Міна Андрєєва на додаткове запитання.
17 грудня повідомлялося, що протестувальники в Будапешті вчинили спробу прориву до офісу громадського телебачення MTVA.
Два незалежних парламентарія Акош Гадгази та Бернадетт Сель, що беруть участь у протестах, оприлюднили відеозапис, на якому зображено співробітників охорони офісу MTVA в Будапешті, що заважають їм потрапити всередину.
Парламентарії зазначають, що намагалися пройти до будівлі телеканалу для передання в ефір петиції про скасування нововведень до трудового законодавства.
Після невдалої спроби проникнути до офісу телеканалу протестувальники звернулися до поліції.
Нагадаємо, у Будапешті у четвер ввечері знову відбулися акції протеступроти нових змін у трудовому кодексі, який назвали "рабським законом". Учасники акції зібралися на площі біля парламенту о 6 годині вечора, потім рушили через міст Маргарет, де пройшли вздовж берега річки та зупинився перед прокуратурою і скандували: "Ми вимагаємо вільні суди!".
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