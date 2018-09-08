У Ємені арабська коаліція завдала удару по автобусу з дітьми: 20 осіб загинули, ще 35 поранені

У Ємені арабська коаліція на чолі з Саудівською Аравією завдала удару по автобусу, в якому перебували діти, в результаті чого щонайменше 20 осіб загинули, ще 35 були поранені.

Єменські племінні лідери повідомляють, що авіаудари в північному Ємені були націлені на ринок в провінції Саада й автобус з дітьми. Старійшини звинувачують коаліцію, очолювану Саудівською Аравією, у війні проти шиїтських повстанців Ємену, повідомляє Associated Press.

Міжнародний комітет Червоного Хреста повідомив у Twitter про надходження до лікарні десятків загиблих і постраждалих внаслідок удару.

У свою чергу повстанське телебачення Al Masirah TV повідомляє, що в результаті нападу загинуло 39 осіб та 51 був поранений. Серед них переважно діти.

Відзначимо, аравійська коаліція на чолі з Саудівською Аравією у 2015 році прийняла рішення втрутитися у внутрішній єменський конфлікт і вторглася у країну, щоб допомогти єменській владі в боротьбі проти повстанців-хуситів.

На початку грудня 2017 року хусити вбили колишнього президента країни Алі Абдаллу Салеха. Повстанці-хусити та вірні Салеху сили були союзниками у боротьбі з міжнародно визнаним урядом Ємену на чолі з Хаді. Однак незадовго до вбивства Салех заявив, що готовий до переговорів із Саудівської Аравією, чим викликав невдоволення хуситів та Ірану.

Близько 130 дітей помирають в охопленому війною Ємені щодня через голод та хвороби.