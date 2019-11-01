CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Ємені сталася пожежа внаслідок вибуху на нафтовому заводі у місті де спостерігачі ООН контролюють дотримання перемир’я між воюючими сторонами.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Ємені стався вибух на нафтовому заводі
Причина вибуху поки не з’ясована
Вибух
"Величезна пожежа спалахнула після вибуху, що сколихнув портове місто Аден у Ємені", - повідомляє Reuters.
Причина вибуху поки не з’ясована.
Представник ООН у Ємені Мартін Гріффітс висловив занепокоєння в четвер у зв'язку з ескалацією насильства в країні та закликав всі сторони конфлікту виявити стриманість.
Нагадаємо, що вибух у Нью-Йорку забарвив небо над містом яскраво-блакитним сяйвом, спричинивши пожежу та відключення електрики в декількох районах і аеропорту LaGuardia.
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