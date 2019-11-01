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У Ємені стався вибух на нафтовому заводі

Причина вибуху поки не з’ясована
У Ємені сталася пожежа внаслідок вибуху на нафтовому заводі у місті де спостерігачі ООН контролюють дотримання перемир’я між воюючими сторонами.
У Ємені стався вибух на нафтовому заводі Вибух

"Величезна пожежа спалахнула після вибуху, що сколихнув портове місто Аден у Ємені", -  повідомляє Reuters.

Причина вибуху поки не з’ясована.

Представник ООН у Ємені Мартін Гріффітс висловив занепокоєння в четвер у зв'язку з ескалацією насильства в країні та закликав всі сторони конфлікту  виявити стриманість.

Нагадаємо, що вибух у Нью-Йорку забарвив небо над містом яскраво-блакитним сяйвом, спричинивши пожежу та відключення електрики в декількох районах і аеропорту LaGuardia.

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11 01 2019 23:59
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