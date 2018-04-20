У Ємені в результаті авіаударів аравійської коаліції загинули 20 осіб

Двадцять людей загинули в результаті авіаударів ВПС коаліції на чолі з Саудівською Аравією на південному сході Ємену.

Зазначено, що ще кілька людей отримали поранення, - повідомляє телеканал "Аль-Масира".

Також повідомляється, що під авіаудари ВПС коаліції потрапила машина, яка везла місцевих жителів у місто Таїз.

Відзначимо, аравійська коаліція на чолі з Саудівською Аравією у 2015 році прийняла рішення втрутитися у внутрішній єменський конфлікт і вторглася у країну, щоб допомогти єменській владі в боротьбі проти повстанців-хуситів.

На початку грудня 2017 року хусити вбили колишнього президента країни Алі Абдаллу Салеха. Повстанці-хусити та вірні Салеху сили були союзниками у боротьбі з міжнародно визнаним урядом Ємену на чолі з Хаді. Однак незадовго до вбивства Салех заявив, що готовий до переговорів із Саудівської Аравією, чим викликав невдоволення хуситів та Ірану.

Близько 130 дітей помирають в охопленому війною Ємені щодня через голод та хвороби.

Нагадаємо, щонайменше 38 людей загинули внаслідок терактів у столиці Сомалі Могадішо.

Внаслідок атаки "Талібану" на військову базу у південно-західній афганській провінції Фарах загинули щонайменше 20 військових.