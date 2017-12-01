У Ємені внаслідок війни загинули 1400 дітей, - ООН

З початку ескалації громадянської війни в Ємені у березні 2015 року близько 1400 дітей були вбиті.

Близько 2000 шкіл у Ємені були пошкоджені, зруйновані або використовуються зараз у військових цілях.

"Школи повинні бути зонами миру в усі часи, святилищем, де діти можуть вчитися, рости, гратись і почуватися в безпеці. Діти ніколи не повинні ризикувати своїм життям тільки для того, щоб відвідати школу", - сказала представниця ЮНІСЕФ в Ємені Мерітксель Релано, повідомляє Центр новин ООН.

"Атаки 10 січня в районі Ніхм є останніми прикладами того, що діти стають свідками смерті, війни і руйнування замість навчання", - додала вона.

Нагадаємо, що на початку жовтня в столиці Ємену Сані, яка перебуває під контролем повстанців-хуситів, відбулася атака на траурну церемонію. Загинули 140 осіб, більш як 500 людей постраждали, в тому числі багато дітей.

Згодом, арабська коаліція на чолі зі Саудівською Аравією визнала відповідальність за авіаудар.

Пізніше, США вирішили переглянути свою підтримку військової коаліції, очолюваної Саудівською Аравією.

"У світлі цього та інших інцидентів, ми почали негайний перегляд вже і без того значно скороченої підтримки коаліції під керівництвом Саудівської Аравії", - заявив представник американської Ради нацбезпеки Нед Прайс.

Число загиблих протягом громадянської війни в Ємені, яка триває вже півтора року, сягнуло 10 тис осіб.

Раніше, у Ємені коаліція під керівництвом Саудівської Аравії завдала авіаудару по лікарні міжнародної гуманітарної організації "Лікарі без кордонів".

В березні цього року Саудівська Аравія розбомбила ринок в Ємені, внаслідок чого загинуло 119 мирних мешканців, серед яких 22 дітей. Тоді ж Генсек ООН Пан Гі Мун закликав розслідувати інцидент, що став одним з найбільш кровопролитних з початку конфлікту в Ємені.

Довідка: в Ємені вже кілька років триває громадянська війна. Однією зі сторін є повстанці-хусити - шиїтський рух "Ансар Аллах" і лояльна до колишнього президента Алі Абдалли Салеха частина армії, іншою - війська сунітського президента-вигнанця Мансура Хаді, який втік до Саудівської Аравії та коаліція із арабських держав, яку очолює Ер-Ріяд.

Окрім того, на півдні Ємену діють терористичні угруповання "Аль-Каїда на Аравійському півострові" та "Ісламська держава".