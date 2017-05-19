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У Ємені впродовж трьох тижнів зафіксовано 240 смертей від холери

Кількість випадків захворювання на холеру протягом наступних шести місяців може досягти 250-300 тисяч
Протягом останніх трьох тижнів у Ємені зафіксовано 242 смерті людей через холеру, а кількість зафіксованих випадків захворювання за цей період становить понад 23 тисячі.
У Ємені впродовж трьох тижнів зафіксовано 240 смертей від холери Фото: tsn.ua

Представник міжнародної організації в Ємені Невіо Загарія в п'ятницю, 19 травня, повідомив, що у ВООЗ очікують, що кількість випадків захворювання на холеру протягом наступних шести місяців може досягти 250-300 тисяч, інформує DW.

"Ви повинні розуміти, що з такими цифрами ціна, яку ми заплатимо людськими життями, буде надзвичайно, надзвичайно високою", - зазначив представник ВООЗ.

Загарія зазначив, що епідемія холери в Ємені є "безпрецедентною" за своїм масштабом.

Нагадаємо, за даними "Червоного хреста", станом на 14 травня в країні від холери померло 115 людей. Кількість заражених становить від 2700 до 8500 осіб.

Окрім того, у столиці Ємену Сані оголосили надзвичайний стан через спалах холери. Кількість заражених становить від 2,7 тисяч до 8,5 тисяч осіб.

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19 05 2017 20:59
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