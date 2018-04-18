У Єревані мітингувальники оточили резиденцію прем'єр-міністра

У Єревані - третій день протестів

У Єревані протестувальники оточили будівлю резиденції прем'єр-міністра Вірменії Сержа Саргсяна.

Зазначається, що колона на чолі з лідером протестів Ніколом Пашиняном пройшла повз парламент і підійшла до воріт резиденції. Політик заявив про початок блокади будівлі, - повідомляють "Новини Вірменії".

Згідно з повідомленням, біля воріт знаходилися декілька поліцейських. Під час виступу Пашиняна охорону резиденції посилили додатково.

Нагадаємо, попри акції протесту в Єревані, парламент Вірменії обрав колишнього президента Сержа Саргсяна прем'єр-міністром республіки.