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У Єревані мітингувальники оточили резиденцію прем'єр-міністра

У Єревані - третій день протестів
У Єревані протестувальники оточили будівлю резиденції прем'єр-міністра Вірменії Сержа Саргсяна.
У Єревані мітингувальники оточили резиденцію прем Фото: @Gevorg Gazaryan

Зазначається, що колона на чолі з лідером протестів Ніколом Пашиняном пройшла повз парламент і підійшла до воріт резиденції. Політик заявив про початок блокади будівлі, - повідомляють "Новини Вірменії".

Згідно з повідомленням, біля воріт знаходилися декілька поліцейських. Під час виступу Пашиняна охорону резиденції посилили додатково.

Нагадаємо, попри акції протесту в Єревані, парламент Вірменії обрав колишнього президента Сержа Саргсяна прем'єр-міністром республіки.

Глава партії "Громадянський договір" Нікол Пашинян заявив про початок "оксамитової революції" у Вірменії.
 

 

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18 04 2018 11:17
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