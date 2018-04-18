НОВИНИУ Єревані протестувальники оточили будівлю резиденції прем'єр-міністра Вірменії Сержа Саргсяна.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Єревані мітингувальники оточили резиденцію прем'єр-міністра
У Єревані - третій день протестів
Фото: @Gevorg Gazaryan
Зазначається, що колона на чолі з лідером протестів Ніколом Пашиняном пройшла повз парламент і підійшла до воріт резиденції. Політик заявив про початок блокади будівлі, - повідомляють "Новини Вірменії".
Згідно з повідомленням, біля воріт знаходилися декілька поліцейських. Під час виступу Пашиняна охорону резиденції посилили додатково.
Нагадаємо, попри акції протесту в Єревані, парламент Вірменії обрав колишнього президента Сержа Саргсяна прем'єр-міністром республіки.
Глава партії "Громадянський договір" Нікол Пашинян заявив про початок "оксамитової революції" у Вірменії.
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18 04 2018 11:17 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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